全運會桌球》林昀儒／王泰崴男雙奪金 日本鐵粉跨海應援

林昀儒與王泰崴代表台北市拿下本屆全運會男雙金牌。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕台灣一哥林昀儒今與王泰崴在桃園全運會出戰男雙決賽，以12：14、11：5、14：12：11：6、11：8力退馮翊新／黎昕陽，在「台北市內戰」中勝出，搶下金牌，賽後不少球迷找小林合照，其中一名更是來自日本的超級粉絲。

林昀儒／王泰崴在兩年前的全運會搭檔，一路勇闖決賽，惜最終不敵苗栗縣的陳建安／洪子翔，屈居銀牌，今年兩人合拍再次挺進金牌戰，對手為同樣來代表台北市的馮黎配。

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馮翊新／黎昕陽先後擊敗台南市江宏傑／楊子儀以及上屆金牌陳建安／洪子翔，表現亮眼，決賽更先搶下首局，展現十足氣勢，最終雖未能成功搶金，但兩人異口同聲表示，此役已幾乎沒有失誤，直言「對手真的太強，擋不住。」王泰崴則大讚搭檔林昀儒，兩年後變得更強。

世界排名第10的林昀儒昨扮演團體賽台北市的「鐵點」，6場都奪勝，雖與團體2連霸失之交臂，昨他和王意如斬獲混雙金牌，今天再和王泰崴制霸男雙，收下個人生涯全運會第3金。

頒獎結束後，不少粉絲找林昀儒拍照，其中來自日本的茉侑小姐跨海應援，更特別製作許多加油小物，她靦腆表示，林昀儒很可愛也很帥，也真的很強，去年在福岡與朋友相約看日本公開賽而成為忠實粉絲，這次全運會特別訪台觀賽。

茉侑小姐也因為喜歡林昀儒，結交了不少志趣相同的朋友，與台灣桌球迷交流，雖她害羞不願露臉，仍大方與粉絲分享她的應援小物及道具。

林昀儒（左）、王泰崴（右）男雙稱霸。（記者吳孟儒攝）

林昀儒（左）、王泰崴（右）男雙稱霸。（記者吳孟儒攝）

林昀儒（左）、王泰崴（右）男雙稱霸。（記者吳孟儒攝）

林昀儒（左）、王泰崴（右）男雙稱霸。（記者吳孟儒攝）

林昀儒與王泰崴代表台北市拿下本屆全運會男雙金牌。（記者吳孟儒攝）

林昀儒在日本聯賽的應援毛巾。（記者吳孟儒攝）



來自日本的茉侑小姐是林昀儒鐵粉，自製加油物外，連手機殼都是「昀儒」的英文拼音。（記者吳孟儒攝）

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