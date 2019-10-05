日職季後賽》阪神克服落後6分逆境 大逆轉橫濱、率先聽牌

阪神虎終結者藤川球兒關門守成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟季後賽高潮系列賽首輪第一戰，由央聯第三的阪神虎對上央聯第二的橫濱DeNA，阪神上演大逆轉，從最多落後6分的情況下展開大反攻，阪神北條史也單場5打打點，包含三分砲、以及帶有2分打點的超前三壘安打，終場阪神以8：7逆轉贏球，率先聽牌。

首局橫濱靠著筒香嘉智的三分砲先馳得點，橫濱宮崎敏郎擊出投手前強襲球，打中阪神虎先發投手西勇輝，阪神緊急換投守屋功輝接替投球，他連續解決3人止血。

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阪神4局上靠梅野隆太郎的高飛犧牲打追回1分，5局下筒香嘉智、洋砲羅培茲（Jose Lopez）、柴田龍拓的適時安打，單局得3分。前5局打完阪神以1：7落後。

阪神虎從7局上展開反攻，代打木浪聖也敲安追回1分，北條史也轟出三分砲，虎軍一口氣追4分。8局上木浪聖也再擊出適時安打攻回1分，北條史也揮出帶有2分打點的三壘安打，阪神單局拿3分逆轉戰局。第9局阪神推出老將藤川球兒關門守成，終場阪神以8：7獲勝。

阪神洋投多力斯（Rafael Dolis）後援1局無失分收下勝投。藤川球兒則拿下救援成功；橫濱洋投艾斯可巴（Edwin Escobar）投1.1局失5分吞敗。

高潮系列賽首輪採取3戰2勝制，根據《日刊體育》報導，聯盟第三名的球隊先拿1勝後，晉級決勝輪的機率高達92％。

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