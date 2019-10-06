柯爾先發戰光芒力拚二連勝 今日賽事預告與轉播

太空人強投柯爾。（資料照，美聯社）

自由體育為您整理一天的精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽持續進行，早上5點由洋基出戰雙城，洋基派出日籍強投田中將大先發，對上雙城的多布納克（Randy Dobnak），前一戰狂敲4打點的洋基一壘手拉梅修（DJ LeMahieu）此役能否延續火燙手感？早上9點則由太空人迎戰光芒，本季完成300K紀錄的太空人強投柯爾（Gerrit Cole）要力拚率隊拿下2連勝。精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播囉！

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日職季後賽方面，中午12點繼續由樂天對決軟銀，樂天派出美馬學先發，軟銀則推出洋投范登赫克（Rick van den Hurk）主投。昨樂天以5：3擊退軟銀後，已取得聽牌優勢，此役軟銀有輸不得的壓力。而旅日投手宋家豪昨中繼1局無失分還飆出2K，今天仍有機會登板幫助球隊。

NBA熱身賽，早上8點由湖人對陣勇士，詹姆斯（LeBron James）與A.戴維斯（Anthony Davis）所領軍的湖人將碰上柯瑞（Stephen Curry）與D.格林（Draymond Green）的勇士隊，精彩可期。除此之外，這也是勇士新球場大通中心（Chase Center）啟用以來的首戰。

MLB

05:00 雙城@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

09:00 光芒@太空人 FOX體育、FOX體育3台、民視

日職

12:00 樂天@軟銀 FOX體育、FOX體育3台

NBA熱身賽

08:00 湖人@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

瑞典桌球公開賽

16:00 男單/女單4強 愛爾達體育3台

21:30 男單/女單決賽 愛爾達體育3台

世界田徑錦標賽

00:00 第十天賽事 ELEVEN SPORTS1

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