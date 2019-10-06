12強》委內瑞拉公布28人名單 驚見曾投無安打的大聯盟明星投手

曾投過無安打比賽的大聯盟明星投手阿瓦瑞茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆世界棒球12強賽下月開打，委內瑞拉今天公布28人名單，不少選手擁有2A、3A資歷外，更有大聯盟經歷的好手，包含曾投過無安打比賽的明星投手阿瓦瑞茲（Henderson Alvarez）、以及2013年紅襪世界大賽冠軍成員杜布朗（Felix Doubront），都在名單之中。

29歲投手阿瓦瑞茲在大聯盟也待了6個賽季，生涯累積27勝35敗、防禦率3.82，效力過藍鳥、馬林魚、費城人等隊，曾在2013年投出無安打比賽，2014年入選明星賽。阿瓦瑞茲在2015年動肩膀手術後，表現不如以往，自2017年後就沒有再站上大聯盟舞台；阿瓦瑞茲今年是在墨西哥聯盟打球。

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2013年紅襪世界大賽冠軍成員杜布朗。（資料照，美聯社）

31歲左投杜布朗在大聯盟共待了6個賽季，效力過紅襪、小熊、藍鳥和運動家等隊，生涯累積31勝26敗，平均防禦率4.89。他是2013年紅襪世界大賽冠軍成員之一，2018年轉戰南韓職棒KBO樂天巨人隊。杜布朗今年原本傳出有可能來中職打球，最後他轉戰墨西哥聯盟。

35歲的老將布蘭柯。（資料照，美聯社）

而現年35歲的老將布蘭柯（Andres Blanco），在大聯盟擁有10年資歷，待過皇家、小熊、遊騎兵、費城人等隊，共出賽536場，累積305安、18轟、109分打點，平均打擊率0.256。布蘭柯近兩年未在大聯盟出賽，都待在3A。

28歲投手W.培瑞茲（Williams Perez）曾在大聯勇士隊待過兩季，共出賽34場，累積9勝9敗防禦率為5.18，近三年則待在小聯盟。

33歲投手索柯洛維奇（Miguel Socolovich）在大聯盟待過5個球季，曾效力金鶯、小熊、紅雀、勇士，生涯在大聯盟累積5勝3敗、平均防禦率4.62。今年則是待在3A。

D.馬查多（Dixon Machado）過去4年待在大聯盟老虎隊，累積104安、2轟，平均打擊率0.227。今年則待在3A。

台灣隊在這屆12強和日本隊、委內瑞拉、波多黎各分在B組，將在11月6日碰上委內瑞拉。

委內瑞拉28人名單

投手：

Cristian Alvarado、Argenis Angulo、Félix Doubront、Elvis Escobar、Henderson Álvarez、Carlos Navas、Williams Pérez、Liarvis Breto、Anthony Vizcaya、Yeizo Campos、Yapson Gómez、Jhonleider Salinas、Miguel Socolovich、Andrés Sotillet



捕手：

Juan Apodaca、Jose Godoy

內野手：

Andrés Blanco、Alí Castillo、Luis Castro、Jecksson Flores、Dixon Machado、Henry Rodriguez、Juniel Querecuto、Carlos Rivero。

外野手：

Manuel Meléndez、Diego Rincones、Herlis Rodríguez、Alexander Palma。

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