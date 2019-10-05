台灣名人賽》外將夾擊 台灣林文堂暫列第8最佳

台灣選手林文堂。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／淡水報導〕2019年台灣名人賽暨第33屆三商杯邀請賽今進行第3回合，菲律賓好手塔布埃納、印度山胡皆以總桿207桿並列領先；台灣好手林文堂則揮出70桿，以總桿212桿暫時排在第8名。

去年在名人賽拿下亞軍的林文堂，目前排在台巡獎金榜第2名，本週在名人賽前兩日都繳出71桿，今則抓下4博蒂、2柏忌，他表示，這一回合風比較大，風向一直變也難判讀，但整體來說，控球還不錯，打出2個柏忌比較可惜。

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前兩回合打完並列11的王偉倫，今在前9洞抓下2博蒂，但第10洞柏忌、第12洞又苦吞雙柏忌，好在第13、15的5桿洞穩穩把握，抓下2博蒂，最終以71桿繳卡，3輪打完暫時並列第9。他坦言，第10、12兩洞判斷出了點問題，加上風向和前一輪不一樣，很不好抓。

目前並列領先的菲律賓好手塔布埃納昨打出68桿，他表示，雖然這回合風勢不小，不過很喜歡自己打球的方式，「如果能照這回合的手感去打，我想我很有爭冠優勢。」今獵下1鷹、8博蒂、3柏忌打出單日最低65桿的印度好手馬達帕則開心地說：「我對今天的節奏很滿意，這大概是我今年在場上最開心的一天。」



台灣選手呂文德。（記者林正堃攝）

印度選手山胡。（記者林正堃攝）

林文堂。（記者林正堃攝）

台灣選手王偉倫。（記者林正堃攝）

印度選手山胡。（記者林正堃攝）

菲律賓好手塔布埃納。（記者林正堃攝）

菲律賓好手塔布埃納。（記者林正堃攝）

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