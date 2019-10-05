全運會桌球》第5局「發脾氣」 陳思羽／劉昱昕女雙連霸

陳思羽（右）與劉昱昕（左）完成女雙連霸。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕今在108年全運會女雙金牌戰上演「國泰內戰」，陳思羽／劉昱昕以11：8、8：11、11：3、9：11、20：18、11：8擊退地主桃園市的于修婷／簡彤娟，完成連霸。

代表新北市的陳思羽／劉昱昕，上屆全運會以4：3逆轉台南市「雙怡配」黃怡樺／鄭怡靜，中斷對手尋求5連霸的氣焰，今天兩人再闖決賽強碰國泰學妹，坦言其實壓力很大，事實上，這也是劉昱昕的最後一場比賽。

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26歲的劉昱昕考上國小專任教練後，今年8月已開始正式上班，這次全運會將做為選手生涯的「告別戰」，盼能畫下完美句點，但也因此打得綁手綁腳，陳思羽看出搭檔的緊張，整場比賽不停提醒她要放鬆，當作正常比賽發揮就好。

劉昱昕的「想太多」反映在場上表現，她與陳思羽遲遲無法拿下第5局，歷經多次戰平的「丟司」才分出勝負，劉昱昕笑說：「當時有點像是我們在互相較勁，都在發脾氣，因為她叫我不要太緊張，可是我都聽不進去，不過後來我調整心態，戰術也修正後確實慢慢回穩。」

陳思羽昨收下女團4連霸，今女雙也如願蟬聯冠軍，還有女單衛冕要拚，對此她表示，就是平常心應戰，不要怕輸，發揮應有的水準就好。

同為國泰班底的新北市鄭先知／劉馨尹，在銅牌戰以11：4、11：6、11：3、11：3力退高雄市的李依真／許慧純，接下來鄭先知還有女單要拚，待全運會賽事結束後，明天還得趕往德國參賽。

陳思羽（右）與劉昱昕（左）完成女雙連霸。（記者吳孟儒攝）

陳思羽（右）與劉昱昕（左）完成女雙連霸。（記者吳孟儒攝）

陳思羽與劉昱昕（中）完成女雙連霸。（記者吳孟儒攝）

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