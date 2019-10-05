亞錦賽》台灣隊賽程出爐 14日首戰強敵日本

林子偉、張育成將參加亞錦賽。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕第29屆亞洲棒球錦標賽在台灣開打，今天公布賽程表，10月14日（星期一）台灣隊首戰日本，地點在台中洲際棒球場，15日對香港、16日對斯里蘭卡，地點則在斗六棒球場，3戰開打時間都是晚上6點半。

因亞錦賽賽程與中職總冠軍賽撞期，部分賽程移至斗六舉行，包括台灣隊預賽對香港、斯里蘭卡之戰。

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這屆亞錦賽預賽台灣與日本、香港、斯里蘭卡分在A組，南韓、中國、菲律賓、巴基斯坦分在B組，各組取前兩名晉級超級循環賽制的四強複賽，再進行交叉對戰，最終總結戰績，取前兩名打冠軍戰，預計於10月20日（星期日）晚上6點半在洲際球場進行。

台灣隊總教練李盈南透露，這屆亞錦賽中國預計派出去年亞運陣容應戰，他們曾赴美打獨立聯盟賽事，以賽代訓，實力不容小覷，日本由社會人球隊菁英組成，南韓則以大學生為主，希望能帶隊打出好成績。

台灣隊集結各路好手，包括還在讀高中的U18金牌投手陳柏毓，升文化大三的158公里「火球男」劉致榮，去年亞運投贏韓職明星隊的吳昇峰，本季在中職豪取11勝、防禦率3.48名列第3的陳仕朋，今年在小聯盟表現亮眼的鄧愷威。

打線方面也很有看頭，大聯盟等級三游防線張育成、林子偉，本季全壘打和盜壘雙20的統一獅強打蘇智傑，旅外強打捕手張進德，和業餘國家隊常客林瀚、陳偉志、蕭帛庭。

★亞錦賽台灣隊預賽賽程

日期 時間 對戰組合 比賽場地 10月14日 18:30 台灣VS.日本 台中洲際球場 10月15日 18:30 台灣VS.香港 斗六棒球場 10月16日 18:30 台灣VS.斯里蘭 斗六棒球場

亞錦賽賽程。（棒協提供）

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