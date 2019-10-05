2019年國際室內拔河邀請賽 27日花蓮小巨蛋點燃戰火

108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，在10月27日至28日於花蓮德興小巨蛋點燃戰火。（拔河協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，在10月27日至28日於花蓮德興小巨蛋點燃戰火，今年賽事邀請到國外勁旅來台獻藝，也是2020年愛爾蘭世界室內拔河錦標賽國手選拔賽，這場台灣年度拔河界國際盛會，絕對讓大家「好看」！

本屆外隊包括南韓、泰國、馬來西亞、奈及利亞及地主台灣等5國參戰，27日進行公開熱身賽，28日正式錦標賽登場，地主隊以協會盃公開男子組600公斤級與女子組540公斤級冠軍隊伍參加正式賽，預料會有一番龍爭虎鬥的對抗。

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除國際邀請賽吸引眾人目光，一年一度國內拔河盛事「協會盃」將同時舉行，競爭最激烈的公開男、女子組分成13個級別，其中以攸關世界室內錦標賽女子540公斤級、男子560公斤級與U23女子500公斤級，這3個項目在2018世界室內拔河錦標賽都取得金牌，也是這次選拔賽當中的重頭戲，備受矚目。

協會盃暨國手選拔賽27日就高潮迭起，公開組各組冠軍隊將取得明年3月世界室內拔河錦標賽的國手資格，參賽各隊鐵定會爭破頭，也是這次最有看頭的比賽之一。

拔河運動協會理事長陳建平表示，今年比賽移師「後山」舉辦，受到花蓮縣政府、花蓮縣體育會，以及教育部體育署的大力幫忙、支持，尤其花蓮縣政府教育處與花蓮縣立體育場幫忙安排這麼好的場地，讓優秀選手能盡情發揮，爭取成為2020年世界盃國手資格，相信選手們應該都能有很好的表現，期待選出最優秀的選手，代表台灣進軍2020年世界盃。

記者會當天，花蓮縣局處首長將組隊下戰帖，挑戰剛在今年愛爾蘭世界青年暨青少年室外拔河錦標賽的冠軍勁旅、台灣女子拔河代表隊，進行一場別開生面的表演賽，而頂著世界冠軍榮銜的台灣女將已提前放話：「我們可不會放水。」

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