國慶日台灣英雄大集合 12強國手吳昇峰等人入列

吳昇峰。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕文化總會今（5）日舉辦2019台灣英雄大遊行「勇敢自信 堅持就贏」宣傳記者會，這是繼2017台北世大運、2018國慶之後，第三次台灣之光齊聚，重返館前路英雄谷。10月10日（四）當天預計會有超過100名台灣英雄參與花車遊行，包括今年獲獎的國軍楷模、在境外寫下參賽最佳成績的世大運國手、奪下世界冠軍的U18選手、即將登場的世界12強棒球賽台灣隊，與參加第45屆國際技能競賽一舉奪下全球第4名的台灣技職菁英好手們。

國慶籌備委員會處長曹守全表示，今年國慶規劃很多與世界接軌的元素，不僅有在各項賽事上大放異彩的台灣英雄們，由公民營單位與台灣在地宮廟一同合作製作的精美花車，加上特別邀請300多位友邦國家的留學生們一同參與，回顧十多年來的國慶活動，這算是相當罕見也是第一次，在國慶場合上，有外國團體一起來慶祝中華民國生日。

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教育部體育署署長高俊雄指出，在國慶大典中能參加花車遊行，對於參加選手來說無非是莫大的鼓勵，同時對於其他即將上場競賽的運動員，也是一大動力。非常感謝文總的邀請，同時也希望國人能對這群在國際賽事上發光發熱的台灣英雄，一同在國慶當天，前來為他們喝采。

勞動部發展署副署長施貞仰提到，要成為國際技能競賽的台灣國手條件特別嚴苛，選拔的條件不止要過五關斬六將，比賽規定22歲以下，一生只能參加一次的特殊性，都再再顯示台灣奪下5金5銀5銅23優勝，榮登世界第4名的位置，是多麼不容易的驕傲，不僅結合本次主題「勇敢自信 堅持就贏」，同時也實踐台灣重返技人尊榮的價值。

文化總會副秘書長李厚慶表示，此次國慶花車遊行的堅強陣容，北一女中與景美女中的樂儀旗隊會派出超過百人的團隊一同參加，遊行最大亮點是當車隊重返館前路「英雄谷」，屆時兩側將噴發紀念版紙花，營造國家團結邁進的大遊行氣勢，沿途經西門捷運站4號出口與館前路英雄谷，也將現場發放一萬支小旗幟，歡迎民眾索取，一同揮舞旗幟為台灣英雄喝采。

12強台灣隊選手吳昇峰與汽車噴漆技能金牌選手楊婷喻今天也一同參加記者會，並現場分享國際賽上的心得點滴，同時表達對於國慶花車大遊行的期待。李厚慶最後提到，結合今年文總製作的「2019 國慶影片－土地一直都在」，國慶當天不只是要讓大家知道這塊土地的團結，也是我們表達最大的支持，來為這些發光發熱的英雄選手與保家衛國的國軍弟兄，致上最高的敬意。

由中華職棒大聯盟，聯手中華文化總會，結合體育署、勞動部及國防部，共同為108年國慶舉辦2019台灣英雄大遊行「勇敢自信 堅持就贏」活動，感謝凱撒大飯店大力支持，提供世大運、U18及12強選手優質的服務，期待國人能一起在國慶當天為台灣英雄們加油打氣。

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