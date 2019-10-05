田徑世錦賽》一次就收工！標槍衛冕者德國維特爾 89公尺35闖決賽

德國名將維特爾首擲就達到89公尺35，成為該組最早拿到決賽資格的選手。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年杜哈世界田徑錦標賽男子標槍資格賽今晚登場，率先開始A組資格賽，爭取衛冕的德國名將維特爾（Johannes Vetter）首擲就達到89公尺35，成為該組最早拿到決賽資格的選手。A組最終僅4人成績逾84公尺，率先挺進決賽。

台灣名將「黃金右臂」鄭兆村被分在B組資格賽，預計今晚11點登場。

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本屆資格賽共32名選手參戰，A組最受囑的維特爾本季最佳成績為90公尺03，他上屆資格賽以91公尺20晉級，決賽以89公尺89首奪世錦賽金牌，這次資格賽則擲出89公尺35，一次就收工，準備在週一凌晨登場的決賽問鼎2連霸。德國另位好手韋柏（Julian Weber）首擲達84公尺29，生涯首次躋身決賽舞台。

各國選手在第2輪輪番上陣，上屆銀牌捷克的瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）丟出84公尺31，拿到本屆第3張決賽門票；來自格瑞那達的皮特斯（Anderson Peters）以85公尺34晉級。至於其餘12名選手在最後一擲都無法跨過晉級門檻，而2015年世錦賽金牌肯亞的耶哥（Julius Yego）取得83公尺76，有望擇優晉級。

德國好手韋柏首擲達84公尺29，生涯首次躋身決賽舞台。（路透）

捷克選手瓦德萊赫拿到本屆第3張決賽門票。（路透）

格瑞那達選手皮特斯。（路透）

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