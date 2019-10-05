中職》桃猿例行賽最終戰慘敗 近兩萬球迷創桃園球場本季最高

賽後桃猿全隊在場中一字排開，董事長劉保佑偕領隊劉玠廷、副領隊浦韋青進場，逐一向教練與球員擊掌，並率領全隊向現場球迷深深一鞠躬。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職今天進行本季最後1場比賽，最大看點是紐維拉能否補足局數拿下防禦率王，雖然他只投5局就宣告失敗，中信兄弟仍靠6局上鯨吞9分奠定勝基，讓Lamigo桃猿在例行賽最終戰以5：14慘敗，觀眾19510人卻創下桃園球場本季最高票房。

紐維拉必須投滿8局湊足120局，最多只能失1分責失，防禦率才能以2.775超越羅力2.778，但他1局下就被藍寅倫、朱育賢接連安打用完「配額」，5局下又被張閔勛、劉時豪、鍾承祐接連安打掉第2分，投完5局便提前退場，只拿到本季第9勝，羅力第4次拿到防禦率王。

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賽後桃猿全隊在場中一字排開，董事長劉保佑偕領隊劉玠廷、副領隊浦韋青進場，逐一向教練與球員擊掌，並率領全隊向幾乎滿場的球迷深深一鞠躬，彭政閔與兄弟全隊全程在休息室鼓掌致意，右外野的兄弟球迷也齊聲大喊「Lamigo！Lamigo！」。觀眾19510人卻創下桃園球場本季最高票房。

賽後桃猿全隊在場中一字排開，董事長劉保佑偕領隊劉玠廷、副領隊浦韋青進場，逐一向教練與球員擊掌。（記者陳志曲攝）

賽後桃猿全隊在場中一字排開，董事長劉保佑偕領隊劉玠廷、副領隊浦韋青進場，逐一向教練與球員擊掌，並率領全隊向現場球迷深深一鞠躬。（記者陳志曲攝）

董事長劉保佑偕領隊劉玠廷賽後進場，逐一向教練與球員擊掌。（記者陳志曲攝）

賽後桃猿全隊在場中一字排開，董事長劉保佑偕領隊劉玠廷、副領隊浦韋青進場，逐一向教練與球員擊掌，並率領全隊向現場球迷深深一鞠躬。（記者陳志曲攝）

Lamigirls澘然落淚。（記者陳志曲攝）

Lamigirls澘然落淚。（記者陳志曲攝）

現場湧進19510人，創下桃園球場本季最高票房。（記者陳志曲攝）

球迷賽後落淚。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手紐維拉。（記者陳志曲攝）

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