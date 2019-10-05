田徑世錦賽》台灣36年第一人！「黃金右臂」鄭兆村闖標槍決賽

鄭兆村。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕被視為奪牌希望的台灣男子標槍名將「黃金右臂」鄭兆村，今晚在2019年杜哈世界田徑錦標賽資格賽上陣，也是台灣本屆最後一位亮相的選手，他以83公尺40，排名所有選手第10，以擇優方式晉級週一（7日）凌晨12點55分的決賽，也是台灣相隔36年首位躋身世錦賽決賽的選手。

B組好手如雲，除了鄭兆村，還有德國霍夫曼（Andreas Hofmann）、里約奧運金牌羅勒爾（Thomas Röhler）及今年鑽石聯賽年終總冠軍、本季世界排名第1的愛沙尼亞柯特（Magnus Kirt）。而鄭兆村需把握資格賽3次試擲機會，且其中一擲成績超過84公尺，就能取得決賽席次。

請繼續往下閱讀...

來自千里達的瓦考特（Keshorn Walcott）是2012年倫敦奧運金牌，這次資格賽首擲拿到84公尺44，成為B組首位晉級決賽的選手；柯特則在次擲以88公尺36，成為該組第2位踏入決賽的名將。瑞典選手安柏（Kim Amb）在最後一擲以84公尺85，成為B第3位躋身決賽的選手。

鄭兆村第1次僅擲出79公尺08，第2次丟出83公尺40，第3次則拿到79公尺88，即使3次機會都無法通過84公尺晉級門檻，但仍以擇優方式，躋身決賽舞台，台灣上一位晉級決賽的選手是1983年男子跳遠的李木財。

鄭兆村。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法