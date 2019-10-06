田徑世錦賽》標槍決賽唯一亞洲選手 鄭兆村：我會努力拚出成績

鄭兆村。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「黃金右臂」鄭兆村在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子標槍資格賽，於第2擲丟出83公尺40，即使未跨過決賽門檻84公尺，仍排在所有選手第10名，擇優闖入週一凌晨12點55分決賽，更是決賽中唯一亞洲臉孔，他説：「蠻意外我是唯一晉級決賽的亞洲人。」

鄭兆村這張決賽門票價值連城，是1983年首屆世錦賽男子跳遠選手李木財後，相隔36年首位躋身決賽舞台的台灣人。

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值得一提的是，決賽12強共8名選手來自歐洲，非洲肯亞、美洲格瑞那達、中美洲千里達則各1名，鄭兆村成為亞洲唯一代表。

鄭兆村資格賽3擲丟出79公尺08、 83公尺40、79公尺88，與本季最佳89公尺05有段落差，他認為整體狀況不差，也靠著運氣先通過資格賽考驗，「很開心可以晉級，希望決賽能有好的表現，我會繼續努力。」

鄭兆村認為，世錦賽中絕對沒弱者，每名選手實力都相當平均，能晉級決賽更代表狀況不錯，「我既然也晉級了，當然要把握機會好好發揮，屆時就看臨場表現，努力與各國好手好好較量一下。」

決賽12強選手

資格賽排名 選手 國籍 資格賽成績

1 維特爾（Johannes Vetter） 歐洲德國 89公尺35

2 柯特（Magnus Kirt）歐洲愛沙尼亞 88公尺36

3 皮特斯（Anderson Peters）美洲格瑞那達 85公尺34

4 安柏（Kim Amb）歐洲瑞典 84公尺85

5 瓦考特（Keshorn Walcott） 中美洲千里達 84公尺44

6 瓦德萊赫（Jakub Vadlejch） 歐洲捷克 84公尺31

7 韋柏（Julian Weber）歐洲德國 84公尺29

8 耶哥（Julius Yego） 非洲肯亞 83公尺86

9 里瓦茲托斯（Norbert Rivasz-Tóth）歐洲匈牙利 83公尺42

10 鄭兆村 亞洲台灣 83公尺40

11 庫洛科斯基（Marcin Krukowski） 歐洲波蘭 82公尺44

12 伊特拉塔洛（Lassi Etelätalo）歐洲芬蘭 82公尺26

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