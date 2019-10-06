MLB》肩負條紋球衣重量 田中將大季後賽開「英雄」模式（影音）

〔體育中心／綜合報導〕背負著條紋球衣的重量，踏上再熟悉不過的自家投手丘，田中將大今天在紐約擦亮「神之子」招牌，對上今年最會敲全壘打的雙城隊，先發5局僅挨3安失1分，送出7次三振霸氣摘勝，助洋基二連勝寫意聽牌，田中生涯季後賽防禦率僅1.54。

今天賽前，田中將大生涯在季後賽被打擊率僅1成62，在至少有5場先發紀錄的投手中，是大聯盟史上最低，105打數只被敲出17支安打，其中3支是全壘打。此役對上今年大聯盟最會轟的雙城，田中將大用83球投完5局，被敲3安掉1分退場休息。

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田中將大一度連續解決8人，今天送出7K，有6次都是揮空三振，生涯第6場季後賽先發摘下勝投，季後賽防禦率僅1.54，每局被上壘率0.80，35局累積32次三振和8次保送，生涯季後賽戰績來到4勝2敗。

田中將大生涯季後賽防禦率1.54。（法新社）

田中將大今天賽前曾透過翻譯表示，在投手丘上就是做自己，把球投好，他生涯對雙城先發5場全勝、對戰防禦率僅2.27，雖然本季例行賽最後4戰先發場場挨轟，今年累積28轟寫旅美生涯第2高，但本季敲出大聯盟最多307轟的雙城，是田中本季對美聯球隊唯一沒被轟的對手。

田中將大今天雖然只用83球，在大幅領先局面時退場， 交給牛棚把關勝利，但主投5局僅失1分的好表現，幫助洋基二連勝率先聽牌，洋基隨隊記者寫道，田中將大在十月投出好表現已成常態，進入季後賽「英雄（Masa-Hero）」模式。

田中將大進入季後賽「英雄」模式。（美聯社）

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