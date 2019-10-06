晴時多雲

NBA》鵜鶘怪物狀元、球哥空拋連線！ 球迷全場沸騰（影音）

2019/10/06 08:20

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊怪物狀元威廉森（Zion Williamson），在NBA例行賽還沒開打就不斷驚艷鵜鶘隊球迷，今天他在隊內的練習賽中，與「球哥」波爾（Lonzo Ball）一記精采的空中接力，讓球迷大呼過癮。

威廉森先是在禁區前將送出一個精采的大火鍋後，隨後快馬加鞭跑到前場，與波爾完成一記精采的空中接力，讓全場觀眾沸騰。主播也表示，這就是鵜鶘球迷整個年度都想要看到的，威廉森與波爾的配合。

這場比賽威廉森也多次展現他可怕的爆發力，Jesser 2HYPE在推特上張貼兩則影片，當中顯示威廉森一步就過掉防守者，馬上飛起爆扣籃框，展現驚人的爆發力。

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