NBA》鵜鶘怪物狀元、球哥空拋連線！ 球迷全場沸騰（影音）

ZION BLOCK

LONZO TO ZION FOR THE SLAM #WBD pic.twitter.com/XECqkfC4q5 — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） October 5, 2019

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊怪物狀元威廉森（Zion Williamson），在NBA例行賽還沒開打就不斷驚艷鵜鶘隊球迷，今天他在隊內的練習賽中，與「球哥」波爾（Lonzo Ball）一記精采的空中接力，讓球迷大呼過癮。

請繼續往下閱讀...

威廉森先是在禁區前將送出一個精采的大火鍋後，隨後快馬加鞭跑到前場，與波爾完成一記精采的空中接力，讓全場觀眾沸騰。主播也表示，這就是鵜鶘球迷整個年度都想要看到的，威廉森與波爾的配合。

這場比賽威廉森也多次展現他可怕的爆發力，Jesser 2HYPE在推特上張貼兩則影片，當中顯示威廉森一步就過掉防守者，馬上飛起爆扣籃框，展現驚人的爆發力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法