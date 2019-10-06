NBA》4個中鋒傷3人 勇士急找昔日「水貨榜眼」試訓

勇士傳找來昔日選秀榜眼塔比特（左）試訓。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕禁區戰力不足一直都是金州勇士最大的問題，不料今年球季都還沒開打，陣中能打中鋒的三位球員全都掛傷號，勇士昨傳出急找來2009年選秀榜眼、身高221公分的塔比特（Hasheem Thabeet）試訓，盼這位過往因表現貧乏而被視為「水貨榜眼」的中鋒，能補上禁區戰力缺口。



勇士今年陣容大風吹，杜蘭特（Kevin Durant）和多位老將離隊後，奪冠班底僅剩柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green），雖補進D.羅素（D'Angelo Russell）等新面孔，在新球季還沒開打禁區卻又頻傳傷情。新外援七呎長人考利斯坦（Willie Cauley-Stein）先扭傷左腳，魯尼（Kevon Looney）又拉傷腿筋，連今年在選秀上次輪選進的19歲塞爾維亞長人Alen Smailagic也傳傷情。

請繼續往下閱讀...

七呎長人考利斯坦加盟灣區大軍後，一球都還沒打就傳傷情。（資料照，歐新社）

為了補強禁區戰力缺口，勇士陣營昨傳出試訓2009年選秀榜眼的塔比特。當年塔比特曾力壓近年MVP的大熱門哈登（James Harden）和勇士一哥柯瑞，以首輪第2順位被灰熊挑中，但最後只打了五個球季就消失在賽場上，擁有出色的身高也繳出不錯數據的塔比特，選秀時吸引了眾家球團的目光，但他進入聯盟後卻適應不良，遲遲無法打出身手，生涯僅繳出2.2分，2.7籃板的成績，最後沒有獲得任何球團的青睞。

距離塔比特上一次於職業聯盟出賽已經過了兩年，而他在2017-18賽季曾於日本出賽，僅留下0.6分和0.4籃板的成績。

塔比特過去曾力壓柯瑞、哈登，成為當年榜眼。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法