NBA》6屆全明星中鋒轉換角色 用經驗帶領年輕球員成長

P.加索。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙明星中鋒P.加索（Pau Gasol）新賽季將改披拓荒者球衣，這將是他生涯第19個賽季，儘管左腳踝剛動完手術，目前仍無法參與練球，但他已經用不同方式來幫助球隊。

現年39歲的P.加索職業是聯盟歷史上僅有的4位得分超過20000、籃板超過11000、助攻超過3500及阻攻超過1500的球員，另3位分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）。

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P.加索生涯6度入選全明星、手握2枚冠軍戒指，上賽季中遭馬刺買斷後加盟公鹿，但因左腳踝疲勞性骨折，僅打3場比賽就提早關機並接受手術，今夏以老將底薪加盟拓荒者，目前傷勢恢復良好，目標是能趕上開季。

P.加索隨著年齡增長，體能和活動力都不如從前，球團看重的是他賽場經驗，盼他能來帶年輕球員成長，「我希望在賽場內外給球隊增加一點領導力、經驗以及戰術質量，上賽季是個令人失望的賽季，很開心自己能保持健康，做自己任何想做的事。」

拓荒者主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）因左腿骨折，預計將在明年復出，而上賽季臨時救火的坎特（Enes Kanter）今夏則轉戰塞爾提克，陣中3年級生Z.柯林斯（Zach Collins）新賽季將和懷特塞德（Hassan Whiteside）共同分擔中鋒角色，他表示，自己會像「海綿」一樣，努力向P.加索討教，從他身上學習到更多東西。

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