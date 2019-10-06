MLB》雙城勵志「Uber奇兵」先發 洋基球迷嗆聲惹議（影音）

Yankees fans chant "Uber" at Twins pitcher Randy Dobnak.



Dobnak was an Uber driver in the minor leagues as a way to make some extra money.pic.twitter.com/WuyARMpZMB — Sporting News （@sportingnews） October 5, 2019

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天與雙城隊在美聯分區系列賽第二戰碰頭，雙城隊此戰推出「Uber奇兵」多布納克（Randy Dobnak）先發，但現場洋基球迷在嗆聲時高喊「Uber」的舉動引發了隨隊記者的不滿，也有人撰文批評洋基球迷此舉真的不妥。

多布納克是2017年選秀會上的落選球員，隨後與雙城隊簽下一張小聯盟合約，因為小聯盟球員的薪水並不像大聯盟球員般優渥，因此他得在休賽季時開Uber賺錢維持生計。今年他一路從高階1A升上大聯盟，甚至在季後賽扛起先發重任，是相當勵志的故事。

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雙城隊先發多布納克。（今日美國）

洋基隊球迷今天在比賽中高喊「Uber」向對手嗆聲，《The Athletic》的洋基隊記者艾德勒（Lindsey Adler）就在推特上提到，洋基球迷在比賽後段有些「波士頓爛透了。」的嗆聲，都比起對一位需要靠著開Uber維持生計的小聯盟球員嗆聲「Uber」還要好。

有位球迷也在推文寫道：「我恨這個（指洋基迷嗆聲「Uber」），這個運動讓小聯盟球員沒有其他選擇，只能開Uber、或者送披薩來維持生計。」他認為洋基球迷這個舉動是很可鄙的，並讓紐約球迷又再次建立了他們糟糕的形象。

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