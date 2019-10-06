MLB》田中將大5局好投、Didi滿貫砲擊垮雙城 洋基系列賽聽牌

田中將大5局7K失1分拿下勝投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基雙城分區系列賽第二戰，拿下首勝的洋基隊今天在第三局打下7分大局奠定勝基，加上田中將大5局好投，終場洋基隊以2：8擊敗雙城隊拿下2連勝，分區系列賽聽牌，洋基目前在季後賽已經對雙城隊12連勝。

洋基隊今天首局就靠著英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的安打打下手分，第三局0出局，英卡納西恩敲出安打形成滿壘，雙城隊直接把先發投手多布納克（Randy Dobnak）換下場。

請繼續往下閱讀...

想不到多布納克下場後，雙城隊的噩夢就開始了，接替的達菲（Tyler Duffey）先是被史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出高飛犧牲打失掉1分，然後再遭托瑞斯（Gleyber Torres）敲安失掉1分，隨後再投出觸身球擊中桑契斯（Gary Sanchez）形成滿壘，接著遭葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）滿貫彈狙擊，他在三振掉厄謝拉（Gio Urshela）後保送拉梅修（DJ LeMahieu）被換下場，接替的Devin Smeltzer又遭賈吉與賈納（Brett Gardner）敲安失掉單局第7分，最終在英卡納西恩擊出滾地球後才結束這個半局。

葛瑞戈爾斯敲出滿貫彈。（今日美國）

雙城隊在漫長的第三局結束後，4局上半靠著賈佛（Mitch Garver）的適時安打破蛋，9局再靠著Luis Arraez的長打打回1分，可惜雙城後繼無力，無法突破洋基後援投手的接連封鎖，終場以2：8輸給洋基隊，系列賽遭到聽牌，下2場比賽將回到雙城隊主場進行。

田中將大今天5局投完送出7次三振，僅投1次保送失掉1分就退場，拿下今年季後賽的首勝。田中將大生涯在季後賽的表現相當驚人，總計出賽6場投35局，送出32次三振僅投8次保送，防禦率只有1.54。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法