羽球》年終賽積分榜 戴資穎衝上女單第4、男單台灣2人進前5

戴資穎在年終賽積分排行榜衝上第4名。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年的世界羽聯（BWF）年終總決賽將在12月11日中國廣州登場，台灣世界球后戴資穎在積分排行榜上升到第4名，台灣一哥周天成也上升一名暫居男單第2，而台灣「羽球王子」王子維靠著南韓公開賽亮眼的表現，一口氣也衝上前5名。

世羽聯年終總決賽只邀請年末超級系列賽排名前8的選手，BWF官網日前撰文分析今年羽球年終賽參賽積分排名，泰國女將依瑟儂以79840分獨佔鰲頭，陳雨菲和山口茜分居二、三名。

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而穩坐世界球后的戴資穎雖無緣在中國賽、南韓賽奪冠，不過靠著兩站積分進帳，擠下近不佳的日本名將奧原希望爬上第4，不過最慘的還是印度一姐辛度，連兩站早早遭淘汰，目前僅以51220暫居第14。

男單積分排名方面，日本球王桃田賢斗靠著連續在中國賽、南韓賽連拿奪冠，穩居積分排行榜首位，而台灣一哥周天成雖沒能在南韓賽成功衛冕，不過仍以71020分，擠下印尼「柯震東」克里斯蒂（Jonatan Christie）排在第二名，前陣子飽受腰傷困擾的王子維，憑藉南韓賽亮眼表現，年終賽積分排名也衝到第5名。

周天成在南韓公開賽衛冕失利，接著將鎖定10月中開打的丹麥公開賽。（資料照，歐新社）

王子維倒吃甘蔗，靠著南韓賽好表現，年終賽排名衝進前5。（資料照，法新社）

值得一提的是，中國名將諶龍之前雖在中國賽表現威猛、差點扳倒日本球王桃田賢斗，不料南韓賽首輪在「中國內戰」爆冷不敵同胞陸光祖，今年第4次一輪遊，排名也掉出男單前8，而腳踝受傷的新星石宇奇排名又下滑了3名，目前暫居24名，年終賽參賽資格岌岌可危。

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