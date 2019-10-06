NBA》一眉哥、詹皇首秀完美配合 魔術強森：其他球隊小心了

詹皇攜手A戴維斯首秀就告捷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日NBA傳統勁旅湖人為重返榮耀，季中完成重磅交易，迎來鵜鶘頂級長人戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）攜手，今兩人合體在熱身賽以123：101大勝5年豪奪3冠的勇士，讓前湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）也開心直呼：「其他NBA球隊得小心囉！」

上季無緣季後賽的湖人，今夏完成重磅交易，迎來鵜鶘頂級長人戴維斯，與詹姆斯攜手爭冠，也吸引明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）前來加盟，雖然他季前就因右膝前十字韌帶撕裂高掛免戰牌，不過湖人也馬上找來「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）添補空缺，並陸續簽下射手D.格林（Danny Green）、庫克（Quinn Cook）。

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湖人也找回33歲老將朗度（Rajon Rondo）、中鋒麥基（JaVale McGee）、卡魯索（Alex Caruso）以及後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），力圖打造紫金天團。

今天詹姆斯和A.戴維斯首度聯手出擊，熱身賽首戰面對勇士，比賽開打A.戴維斯就攜手詹皇頻頻轟炸籃框，讓昔日霸主勇士只能一路苦苦追趕，最後湖人就以22分之差擊敗對手，陣中6人得分上雙，戴維斯更攻下全隊最高22分、10籃板，詹姆斯也貢獻15分、8助攻。

詹姆斯和A戴維斯。（美聯社）

今年4月辭掉湖人籃球事務總裁職位的前球星魔術強森，對於湖人的新陣容也是讚不絕口，賽後也在自己的推特寫下：「湖人國度（Lakers Nation）！剛剛看LeBron （詹姆斯）和A.戴維斯在與勇士的比賽首節表現後，我只能跟說其他NBA球隊說，你們得小心了！」

而雖然上場小試身手的詹皇此役僅拿15分，不過短短18分鐘就送出8次助攻，仍讓魔術強森大讚：「我覺得詹姆斯本季很有機會能繳出場均大三元，今天第一節，由他來傳球非常關鍵，也幫助A.戴維斯讓他能在首節就主宰比賽。」

紫金大軍的好表現，讓前湖人總裁職位的魔術強森興奮不已。（圖片取自魔術強森推特）

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