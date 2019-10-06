日職》右手肘確定動刀！ 火腿大物拚明年「進化回歸」

火腿大物清宮幸太郎確定右手肘動刀。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿大物清宮幸太郎日前傳出右手肘不適，也連帶影響守備、傳球表現，之前還毀掉隊友挑戰完全比賽的機會，而今日媒透露他將在17日動刀接受手肘手術，至少要復健3個月，也確定缺席7日將在千葉鎌谷基地進行的火腿秋季練習，目標是在明年2月前回歸。

清宮幸太郎去年在新人球季的春訓時，就因罹患腹膜炎住院而缺陣，他在去年7月就有右手肘發炎的症狀；今年3月的熱身賽，清宮幸太郎在打擊時受傷，就醫診斷為右手鈎骨骨折，不但缺席日本隊和墨西哥的熱身賽，最後在5月後段才歸隊。

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火腿今年球季不但遭遇傷兵問題，打線也不振，團隊全壘打數92轟在全太平洋聯盟墊底，戰績僅排在第5名，相隔2年後無緣季後賽。邁入職棒生涯第二年，清宮幸太郎出賽場次從去年的53場增加到81場，打數也從去年的160增加到250，但他的成績卻沒能有明顯提升，本季打擊率僅2成04，上壘率、長打率也都下滑，還被日媒點名他跟新外援王柏融無法填補洋砲萊爾德離隊後的火力空缺。

雖然第二年成績不如預期，不過清宮在接受《Full-Count》訪問時仍表示，自己希望能透過這次手術來解決手肘問題，認為離明年開季還有充裕的時間，對手術也很有信心，「現在就是專心在治療上，希望明年能進化回歸。」

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