NBA》A.戴維斯、詹皇首度合體！率湖人大勝勇士

戴維斯首度與詹皇合體聯手表現亮眼，帶領湖人在熱身賽擊敗勇士。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人上季無緣季後賽，今夏重金挖來A.戴維斯（Anthony Davis），和詹姆斯（LeBron James）聯手，打造堅強陣容，今熱身賽碰上5年奪下3冠的勇士，也是戴維斯首度與詹皇合體，最終湖人以123：101擊敗勇士。

湖人上季找來詹姆斯，盼帶領年輕好手們打出一番新氣象，卻再度被拒於季後賽門外；今年夏天大幅補強陣容，不只找來A.戴維斯，另外還網羅了射手D.格林（Danny Green）、「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等人。

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湖人上今年夏天大幅補強陣容，不只找來A.戴維斯，另外還網羅了射手D.格林、「魔獸」豪爾德等人。（法新社）

勇士上季總冠軍戰不敵暴龍，無緣3連霸，還折損了陣中大將K.湯普森（Klay Thompson）。陣容上也大幅異動，杜蘭特（Kevin Durant）出走至籃網，奪冠班底伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）分別被交易和退休，核心僅剩一哥柯瑞（Stephen Curry）和D.格林，雖找來前籃網一哥D.羅素（D'Angelo Russell），但仍在磨合階段。

勇士今以全新陣容迎戰湖人，這也是湖人詹姆斯和A.戴維斯首度聯手出擊，首節A.戴維斯頻頻轟炸籃框，率隊打出33：20攻勢，取得雙位數領先，讓勇士只能一路苦追。次節柯瑞、安德森（Juan Toscano-Anderson）輪流出手，一度將差距縮小到僅剩4分差，但易籃後勇士仍無力逆轉戰局，最終以22分差落敗。

湖人今有6人得分上雙，戴維斯攻下全隊最高22分、10籃板，詹姆斯15分、8助攻次之；勇士則以柯瑞18分最高，替補上陣的波爾（Jordan Poole）17分。

戴維斯攻下全隊最高22分。（法新社）

詹姆斯。（法新社）

勇士以一哥柯瑞18分最高。（美聯社）

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