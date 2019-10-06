NBA》班霸板凳出發轟18分7籃板 魔術36分大勝馬刺

班霸上場19分鐘拿下18分6籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今在熱身賽中迎戰馬刺，魔術靠著中鋒班霸（Mohamed Bamba）上場19分鐘拿下18分7籃板與後衛洛斯（Terrence Ross）砍進4記三分彈，終場魔術以125：89大勝馬刺，成功拿下熱身賽首勝。

魔術在第二節開始拉開分差，班霸投進中距離加灌籃連拿4分後，再投進三分球，緊接著後衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）完成三分打，幫助魔術取得9分領先。

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卡特威廉斯攻下13分6籃板。（美聯社）

易籃後魔術的攻勢更加猛烈，洛斯單節轟進4顆三分球，同時小前鋒阿米努（Al-Farouq Aminu）與班霸在內外線頻頻取分，魔術在第三節攻下41分，反觀馬刺命中率不佳，單節只拿下17分，成為戰敗關鍵，最終魔術在客場以36分之差大勝馬刺。

魔術除了班霸的好表現外，洛斯與前鋒A.戈登（Aaron Gordon）各攻下14分，卡特威廉斯拿下13分6籃板，伊沃度（Wesley Iwundu）也有10分的進帳。馬刺方面則以後衛佛比斯（Bryn Forbes）的24分為最佳。

洛斯砍進4記三分彈。（美聯社）

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