MLB》鬼神柯爾7.2局15K破紀錄 太空人驚險二連勝聽牌（影音）

〔體育中心／綜合報導〕不讓明星隊友韋蘭德（Justin Verlander）專美於前，柯爾（Gerrit Cole）今天登板火力全開，季後賽先發7.2局無失分，狂飆15K破隊史紀錄，太空人靠著柏格曼（Alex Bregman）開轟突圍，度過9局上二度滿壘亂流，以3：1險勝，美聯分區系列賽二連勝聽牌。

例行賽和韋蘭德輪番碾壓對手，到了季後賽兩人K功依舊，昨天由韋蘭德7局8K無失分摘勝打頭陣，今天換柯爾先發繼續廝殺，首局就催出100英哩火球，投完7局不曾被攻佔得點圈，一度連續解決12人，其中8個出局數來自三振。

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柯爾在7局上2出局對崔志萬、今天第94顆球，再度催出100英哩火球，飆出單場第13次三振，成為大聯盟史上第一位，在季後賽先發6.2局無失分，飆出13K無保送的投手，連同本季例行賽，柯爾已經連續10場先發都投出至少10次三振。

柯爾季後賽6.2局13K無保送，為大聯盟史上第一人。（USA TODAY Sports）

太空人今天多次攻佔得點圈，但打線串連不佳，僅柏格曼砲轟光芒王牌史奈爾（Blake Snell）破蛋，7局下把握對方守備失誤，及時敲安再下一城。8局上柯爾續投，開局讓打者揮空三振，接著被德阿諾德（Travis d'Arnaud）纏鬥10球，期間催出今天最快100.1英哩火球。

柯爾接著用滑球再飆三振，單場第15K、第12次空振，但柯爾下一打席第一球，被光芒敲出深遠二壘安打，首度被攻佔得點圈，接著投出保送，用球數來到116球，不僅是本季最多、也是季後賽生涯新高。

太空人喊暫停，讓柯爾在全場起立致敬中退場，終結者歐蘇納（Roberto Osuna），3球三振結束光芒進攻，柯爾在場邊嘶吼振臂。攻守交換後太空人突破得點圈10支1窘況，2出局後連續安打取得3：0領先。

9局上光芒最後希望，提前上班的太空人終結者歐蘇納上演大劇場，開局連挨2安，接著暴投又保送，形成滿壘無人出局，光芒滾地推進追回1分，1出局一三壘有人後歐蘇納又保送，二度搞成滿壘危機被換掉，太空人推哈里斯（Will Harris）救火，滿球數時飆出重要三振，接著製造滾地球出局結束比賽，太空人驚險守成以3：1贏球，系列賽二連勝聽牌。

柯爾季後賽15K破隊史紀錄，在全場致敬中退場。（美聯社）

柏格曼季後賽生涯第7轟，幫助太空人系列賽聽牌。（法新社）

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