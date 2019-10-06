電競》大專院校高手注意！2019《電子競技運動大專盃》開放報名

2019《電子競技運動大專盃》開放報名。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕由樹德科技大學與中華民國電子競技運動協會共同主辦，遠東科技大學、台灣電競股份有限公司（TESL）、狼谷競技台協辦執行的「第一屆電子競技運動大專盃」即日起開放報名，本賽事目的為健全大專院校及高中職電子競技運動組織，並配合政府積極推廣電競運動之前提，協助校園內喜好電競運動學生建立良好的交流管道，破除青少年沉迷電玩的刻版印象，提升校際間電子競技運動水準，促進校園電子競技運動蓬勃發展。

本賽事依據遊戲玩家人數、遊玩難易度、以及產業前瞻性、推廣電競等列為評選標準，選五款遊戲，其中《英雄聯盟》、《爐石戰記》、《傳說對決》三款為正式項目，《絕地求生M》、VR遊戲《ZeroAim》兩款為示範項目，其中示範項目開放高中職學生報名，讓同學們能透過觀看賽事更了解其他電競遊戲項目的多元性。

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本次賽事將由目前已於樹德科大成立第二年的電競產業管理學士學位學程學生全程參與擔任工作人員，包括賽前籌備規劃、賽事執行、轉播內容製作等，透過在台灣資深且擁有豐富賽事執行企劃的電競營運團隊TESL的指導及合作，加強系上學生實務操作經驗的累積，讓學生更了解電競產業的發展及運作，提升電競產業就業競爭力。

賽事報名期間即日起至108年10月21日（一）止，相關報名資格如下：

一、 英雄聯盟：5人先發2人替補，僅限大專院校學生，隊伍為LSC大專組、校際盃各校內冠軍、及校內體育室建議名單，說明如下。

○ LSC大專組：16支。

○ 校際盃：11/20前由各校校際盃產生之校內冠軍隊伍皆可參加，校際盃報名網址如下：http://2020predatorleague.tw/。

○ 以上皆無則需由學校體育室統一繳交報名。

○ 報名網址：https://forms.gle/1rtFJJGB7nFjmTqj7

二、 傳說對決：64隊為限，5人先發2人替補，僅限大專院校學生，若同校有多隊報名將以10/21報名截止後官方審核戰隊積分高者作為代表隊伍參賽。

○ 報名網址：https://forms.gle/MKvDbpCxb29DLm6w7。

三、 爐石戰記：32隊為限，1人先發，僅限大專院校學生，若同校有多人報名將以10/21報名截止後官方審核個人牌位（標準模式）高者作為代表參賽。

○ 報名網址：https://forms.gle/884eafj7J372bFom6。

四、 絕地求生Ｍ（示範項目）：64隊為限，4人先發2人替補，高中職及大專院校皆可報，校園自辦賽16校及全國公開賽前48名可參賽大專盃。

○ 報名網址：10/9前公布全國公開賽以及校園自辦賽報名網址。

五、 VR-Zero Aim（示範項目）：32隊為限，2人先發1人替補，高中職及大專院校皆可報。

○ 報名網址：https://forms.gle/qcNqJsCsPTEWrm7i8。

相關賽事規章、賽程、獎金及最新消息等資訊，依比賽官網公告為主，賽事相關疑問請致電中華民國電子競技運動協會 （02）8786-9081，或逕行向臉書粉絲專頁詢問。

中華民國電子競技運動協會官網：https://reurl.cc/VaDLb6

中華民國電子競技協會臉書粉絲專頁：https://reurl.cc/YlveMa

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