NBA》綠衫軍「星海哥」滿血回歸 球迷盼他再創高峰

海沃德。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）上賽季擺脫腳踝傷勢，在下半季逐漸找回過往身手，新球季將滿血回歸，綠衫軍球迷都相當期待他能重返巔峰。

海沃德在2017年夏天以4年1.28億美元頂級合約加盟塞爾提克，不料開幕戰就遭遇嚴重腳踝傷勢，導致整季報銷，一年後回到球場，因表現不如預期被降為板凳，但這調度反而收到不錯效果，球季結束前連8場得分上雙，在對上灰狼比賽中更砍下35分，逐漸找回當年全明星身手。

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值得一提的是，據波士頓媒體《MASSLIVE》報導，海沃德得分只要達15分，球隊21場比賽能獲17勝，且他在上賽季後賽首輪交手溜馬第4戰，拿下20分助球隊橫掃，多項表現顯示出他對球隊的重要性。

若海沃德能延續上賽季末氣勢，新賽季表現將備受期待，他向《MASSLIVE》透露，「過去幾天很棒，我的身體呈現100%完美狀態，很開心能和大家一同回到這打5對5。」

塞爾提克總管安吉（Danny Ainge）同樣透過《MASSLIVE》表示，「海沃德是一名出色的籃球運動員，他可以做任何事，我們需要更多選手打得更出色，如此一來我們才會更好。」

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