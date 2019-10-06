NBA》湖人首秀就砍全場最高 一眉哥笑談合體詹皇心得

「一眉哥」A.戴維斯笑談合體詹皇首秀心得。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星中鋒「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今在熱身賽首度攜手一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）出擊，首秀就爆砍全場最高22分，帶領湖人擊敗勇士，賽後被問起和詹皇首次合體的感想時，一眉哥認為雖然他們某些環節還要加強，但認為兩人已經慢慢開始產生良好的化學反應了。

前鵜鶘招牌球星A.戴維斯上季掀起「賣我」風波，季後如願被交易至湖人，與「詹皇」詹姆斯組團攜手爭冠，今他在與勇士熱身賽迎來自己加盟湖人首秀，小試身手上場不到19分鐘就高效率砍下22分、10籃板，加盟湖人首秀就繳出亮眼的「雙十」成績單。

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A.戴維斯加盟湖人首秀就繳出亮眼的「雙十」成績單。（美聯社）

「這感覺很有趣，能夠回歸賽場，參加我熱愛的籃球比賽，」A.戴維斯賽後受訪時說道，「上場的感覺很棒。更重要的是，我們拿下了勝利，我們也很清楚還需要做什麼才能不斷向目標推進，雖然還有地方得改進，但我認為我們在首秀看起來狀態都不錯。」

談到首次與 詹皇並肩作戰，A.戴維斯則說：「很有趣，我們之間還有一些環節需要再協調，但我想我們已經逐步建立起化學反應，今天比賽中有一球就是我先替他掩護，然後他送出妙傳讓我完成爆扣，我們會繼續在熱身賽中培養默契，為新求季的開幕戰做好萬全準備。」

而詹姆斯賽後也大讚新隊友A.戴維斯，受訪時說道：「他（戴維斯）擁有突出的籃球智商，他在場上非常聰明，也很清楚自己應該到哪個位置去，還擁有很棒的籃板和火鍋能力，是一名效率超高的球員。」

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