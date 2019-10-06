日職季後賽》宋家豪霸氣三振強打柳田悠岐 樂天不敵軟銀被扳平

宋家豪。（取自樂天官網）

〔記者張浩群／綜合報導〕日職季後賽高潮系列賽首輪第2戰，樂天台灣投手宋家豪連兩天登板，今天再繳1局2K無失分的好投，最快球速達154公里，可惜樂天終場以4：6不敵軟銀，系列戰被扳平為1：1，第三戰將一戰定生死。

兩隊今天上演打擊戰，樂天首局先馳得點，軟銀強打柳田悠岐下個半局就回敬一發追平陽春砲，樂天明星二壘手淺村榮斗3局上敲出陽春砲再度要回領先，不過樂天先發投手美馬學3局下再遇亂流，遭軟銀洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）狙擊，被掃出超前左外野3分砲，軟銀取得4：2領先。

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淺村榮斗4局上再度建功，滿壘時適時擊出帶有2分打點的右外野安打，一舉將比數扳平，但軟銀未讓對手高興太早，福田秀平敲出右外野陽春砲超前，美馬學此役只先發4局狂失5分，被敲的5支安打中包含3轟。

軟銀5局下攻勢再起，柳田悠岐、戴斯潘連續敲安串連再添1分。宋家豪在7局下登板中繼，一上來先讓中村晃擊出左外野飛球出局，再用4顆球三振掉柳田悠岐，但隨後連續被戴斯潘、賈西亞敲出安打，所幸最後三振掉福田秀平安全下庄。

宋家豪投1局用16球，被敲2支安打無失分，另有2次三振，季後賽防禦率仍是完美的「0」，樂天打線在5局後被軟銀牛棚封鎖，後面5局只在9局上敲出1支安打，軟銀終結者森唯斗連飆3K關門，樂天終場以4：6輸球，系列賽以1：1平手，明天將再與軟銀決一死戰。

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