足球》妻子控訴「一年不回家」 台灣隊長陳柏良回應了

〔體育中心／綜合報導〕台灣男足目前正全力備戰世界盃亞洲區資格賽，15日就要在高雄主場迎戰澳洲，卻傳來隊長陳柏良「拋妻」消息，昨（5）日逢兩人結婚三週年紀念，妻子Ivy卻在臉書上公開發文控訴陳柏良「從不回家，不聞不問」。

妻子Ivy在臉書上貼出兩人先前的婚宴確認函，原先預定在去年11月25日舉辦婚宴，陳柏良卻前兩個月反悔，她在臉書上寫道：「你突然跟我提出要離婚，我不知道是什麼原因？也不知道外面是什麼誘惑？可以讓你在距離婚禮只剩兩個月的時候什麼都不管不顧的執意要離婚」。

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不過兩人對於離婚沒有共識，一拖再拖至今已經超過一年，妻子Ivy表示：「到現在一年多了，我一直等你求你，以為能等到你回家的那一天，今天是我們結婚三週年紀念，到現在你如此的絕情絕義，從不回家，不聞不問，讓我自生自滅，既然你恩斷情決的堅持要離婚，就不要把我當病貓。」

對此，正在高雄訓練的陳柏良今（6）日發出聲明稿簡單回應：「柏良真心地感謝Ivy 一直以來的陪伴及鼓勵，但很遺憾最終仍因個性上的差異沒能持續這段婚姻。目前離婚相關事宜都已委託律師協助處理，再次謝謝大家的關心。」

陳柏良（左）爆出婚變緋聞。（資料照，記者陳志曲攝）

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