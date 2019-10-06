晴時多雲

日職季後賽》乙坂智代打驚天再見轟 橫濱退阪神扳回一城

2019/10/06 18:32

乙坂智代打再見轟助隊獲勝。（取自橫濱DeNA推特）

〔體育中心／綜合報導〕央聯季後賽高潮系列賽首輪第二戰，央聯第二的橫濱DeNA昨天遭第三的阪神虎大逆轉吞敗，今天也嚇出一身冷汗，9局上被阪神42歲老將福留孝介敲出追平陽春砲，所幸乙坂智9局下挺身當英雄，代打轟出再見2分砲，橫濱DeNA以6：4險勝阪神，將系列戰追到1：1平手。

橫濱DeNA首局靠著洋砲羅培茲的2分砲先馳得點，筒香 嘉智3局下再補上一發陽春砲，擴大領先優勢。

橫濱先發投手濱口遙大前4局有效封鎖阪神打線，僅被敲出1支安打，但在第5局出現亂流，上本博紀、北條史也、福留孝介先後擊出安打，單局追回2分，上本博紀6局上貢獻帶有追平分的左外野安打，神里和毅下個半局也回敬適時安打，打回超前分，橫濱前6局取得4：3領先。

阪神老將福留孝介9局上轟出陽春砲扳平戰局，所幸乙坂智未讓悲劇再度發生，他在9局下把握代打機會，一棒扛出再見2分彈，以6：4擊敗阪神扳回一城。

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