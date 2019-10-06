棒球》黑豹旗10月26日點燃戰火 破紀錄208隊參賽

黑豹旗全國高中棒球賽記者會及抽籤儀式。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天舉行記者會，這屆賽事總計208隊報名參賽，再度刷新紀錄，開幕戰10月26日將在天母球場進行，由上屆冠軍穀保家商迎戰松山工農。

今年U18世界盃棒球賽台灣勇奪冠軍，目前穀保家商陣中就有8名U18金牌國手，包括林昱珉、林子崴、潘文輝、林辰勳、何恆佑、王順和、林吳晉瑋和蔡佳諺，這屆黑豹旗穀保目標二連霸、隊史第3冠。

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第一屆黑豹旗僅51隊參賽，到了今年第7屆隊數已成長4倍，達208隊，其中有10支從未參賽的新面孔球隊加入，包括台北市稻江商職、新北市裕德高中、新竹市光復高中、台中市龍津高中、嘉義縣萬能工商、嘉義市興華高中、台南市白河商工、高雄市左營高中、高雄市高鳳工家和台東高中。

不幸運的是，首次參賽的龍津高中，今天在記者會對戰組合抽籤儀式，龍津代表抽籤選手竟然抽中「籤王」興大附農，這可是前年黑豹旗季軍球隊、國內青棒傳統強權，前景不容樂觀。

黑豹旗全國高中棒球賽記者會及抽籤儀式。（記者陳志曲攝）

松山工農抽到籤王，將在開幕戰對上穀保家商。（記者陳志曲攝）

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