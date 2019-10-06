黑豹旗》松山工農抽到「大魔王」穀保 全場掌聲如雷

松山工農抽到籤王，將在開幕戰對上穀保家商。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年第7屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天舉行記者會暨對戰組合抽籤儀式，現場3度爆出如雷掌聲和歡呼聲，原來松山工農、治平高中、華德工家代表抽籤選手，分別抽到「大魔王」穀保家商、平鎮高中、高苑工商，只見抽到「籤王」的選手哭笑不得，他們心裡清楚，這屆黑豹旗很可能只打一場就打包回家。

「地獄倒楣鬼」榜首就屬松山工農，10月26日在天母球場開幕戰，他們將迎戰上屆冠軍穀保家商，且穀保有8名U18金牌國手壓陣，社團球隊對決國內青棒超級強權，恐怕少輸為贏。

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「我不會再去拜拜了，因為靠神明也沒有用。」松山工農副隊長張乃文說，抽籤前有去蘆洲湧蓮寺拜拜，祈求抽到好籤，沒想到竟然抽中對穀保，「有預感會抽到，現在腦袋一片空白，都抽到了，算了。」

原本松山工農要派隊長上台抽籤，但隊長「指派」副隊長來抽，沒想到竟然抽到大魔王，張乃文說，「期待對穀保，不用怕，以後也沒機會對到。」張乃文現為松山工農機械科高二生。

治平高中首戰同樣難過，隊長王邦叡抽到平鎮高中，面對凶多吉少的一戰，王邦叡說，「希望打超過5局或至少拿到1分。」

雖然首戰就遭遇強隊，不過王邦叡想法很正面，「很高興遇到平鎮，他們是黑豹旗強權，能交手感到很榮幸，今年我三年級，是最後一次打黑豹旗，會全力以赴。」

松山工農抽到籤王，將在開幕戰對上穀保家商。（記者陳志曲攝）

松山工農抽到籤王，將在開幕戰對上穀保家商。（記者陳志曲攝）

松山工農副隊長張乃文。（記者陳志曲攝）

治平高中隊長王邦叡。（記者陳志曲攝）

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