NBA》去年交手勇士受傷 詹皇坦言會緊張

洛杉磯湖人今天在熱身賽首戰大勝勇士，「詹皇」詹姆斯卻在賽後坦言今天賽前有點緊張。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今天在熱身賽首戰以123：101大勝勇士，湖人陣中有6位球員得分上雙，包括「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）斬獲全場最高22分、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有15分進帳。但詹姆斯卻在賽後坦言今天賽前有點緊張，原因就是去年耶誕大戰作客勇士主場時受傷。

去年耶誕大戰，湖人以27分差大敗勇士，但詹姆斯卻在一次進攻中面對D.格林（Draymond Green）的防守時造成腹股溝拉傷，之後更是一連缺席17場例行賽創下生涯最多，湖人也從西部第4名一路跌出8強之外，最終無緣季後賽。

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雖然新球季的首場熱身賽大勝勇士，但詹姆斯卻在賽後透露，「今天賽前其實有點緊張，因為去年當我狀況處於巔峰時，我在勇士主場受了傷。」所以很高興能夠再次回到球場，並且享受比賽樂趣，我甚至沒有想到這是一場熱身賽，我只關心如何讓球隊變得更好。

此役詹姆斯小試身手上場18分鐘，10投5中外加5顆罰球攻下15分，還傳出高效率的8次助攻為全隊最多，美中不足的是外線2投盡墨，但「準雙十」的表現率領湖人開出紅盤，奪下熱身賽首勝。

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