日職》400勝、4490K的上古神獸辭世 金田正一享壽86歲

金田正一享壽86歲。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕保有日職最多400勝的「上古神獸」金田正一，今天傳出因急性膽管炎引發敗血症在醫院過世，享壽86歲。

左投左打的金田正一1950年以17歲的年紀加盟當時的國鐵燕子隊（現為東京養樂多燕子），曾創下勝場數連續14季都破20勝以上的紀錄，並在1957年投出過完全比賽，1958年和1963年單季都至少30勝。他的生涯令人津津樂道的是，1958年在東京巨蛋開幕戰作客挑戰讀賣巨人，連4打席三振掉初次亮相的巨人傳奇長島茂雄。

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金田正一在1965年轉戰讀賣巨人，待了5年後生涯共累積400勝，他也宣布引退，生涯400勝、298敗、365場完投和4490K都是日職史上第一，曾3度拿下日職投手最高榮譽的澤村賞，巨人也將他的「34」號球衣引退。

金田正一引退後擔任羅德獵戶座隊（現為千葉羅德）監督，1974年率隊奪下日本一，1988年入選棒球名人堂，1991年卸下兵符後，以球評和藝人身分活躍在電視台。

值得一提的是，金田正一曾經是日職投手生涯全壘打紀錄的保持者，生涯共累積38轟，後來就被當時效力日本火腿的「二刀流」大谷翔平超越，他5年間共敲出48轟。

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