NBA》勇士熱身賽4度與湖人交鋒 賽程安排有原因

（左起）詹姆斯與戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨與勇士在季前熱身賽交鋒，A.戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）首次合體引起各界關注，事實上，兩隊在開季前還有3次交手機會，賽程會如此安排有其原因。

到開季前，一隊約會進行5到6場熱身賽，一般來說會盡量與不同隊伍交鋒，但湖人與勇士這組的對戰組合就多達4戰。

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勇士教練柯爾（Steve Kerr）認為，這其實少了很多移動的時間，畢竟之後還有一連串的例行賽，到時候會很辛苦，現在等於是省了很多麻煩。但賽程安排並非為了球員，勇士隊籃球營運部副總裁施奈德（Brandon Schneider）早在一年前與湖人隊溝通，兩隊各自在主場比賽，成為票房保證。

勇士新賽季搬至大通中心球館，可容納1萬8064人，昨天吸引滿場觀眾，據悉，二手票網站最便宜門票喊價到131美元（約4088台幣），如果想坐下層，可能至少得付300美元（約9363台幣）以上。

湖人在聯盟為傳統勁旅，如今找來A.戴維斯與詹姆斯組雙巨頭，更成為吸引球迷進場的原因，勇士擁有高人氣球星柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Greenn）坐鎮，同樣是票房保證。

柯爾也認同現在的賽程安排能為兩方帶來最大利益，事實上，第2場於15日開打的比賽，二手票網站最便宜已喊價到143美元（約4463台幣），價格更勝首戰，兩隊已成功在季前創造最大商業利益。

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