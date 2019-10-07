體操》台灣男子體操隊繳佳績 官網好評：可望朝東奧邁進

台灣男子體操代表隊好表現受讚賞。（資料照，取自國際體操總會臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019世界體操錦標賽在德國斯圖加特登場，台灣男子體操代表隊在成隊項目傳出捷報，成隊累計250.093分，比去年世錦賽進步將近12分，國際體操總會特別撰文提及台灣隊的表現，並認為有機會進軍奧運。

內文提到，若是在幾年前，根本不會有人想到，台灣有機會在體操項目，以成隊的方式進軍奧運，不過隨著李智凱、唐嘉鴻等人在國際賽上繳出佳績，進軍奧運的希望也越來越濃厚；而台灣前一次以成隊登上奧運舞台已經是1964年，當時奧運主辦國也是東京，台灣隊拿下第17名。

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台灣隊在今年德國世錦賽成隊項目共累計250.093分，比去年世錦賽的238.195進步將近12分，而去年的世錦賽，台灣隊僅排名17。若以250.093分和去年世錦賽預賽結果相比，這樣的分數僅輸給俄羅斯、中國、日本及美國，排在第5名，且有機會晉級成隊決賽，爭奪獎牌。

台灣體操隊總教練浜田貞雄說：「我認為拿到250分，將有機會讓我們闖進奧運。」他表示，帶領台灣體操隊進軍奧運，是他一直以來的目標，大家一起從零開始努力，而這場比賽正是豐收的一天。

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