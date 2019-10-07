田徑世錦賽》「黃金右臂」鄭兆村決賽初體驗第10名 21歲黑馬抱走金牌

鄭兆村拿下第10名。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「黃金右臂」鄭兆村今晚在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子標槍決賽，3次試擲無法展現實力，最佳僅77公尺99，以第10名作收，他下場賽事將是桃園全國運動會。最終金牌由格瑞那達21歲新星皮特斯（Anderson Peters）以86公尺89奪下，也是該國第2金。

鄭兆村昨資格賽以83公尺40，排名所有選手第10，以擇優方式晉級，也是台灣相隔36年首位躋身世錦賽決賽的選手。

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決賽12名選手參戰，每名選手先進行前3擲，取成績排名前8名，再展開後3擲的競逐。鄭兆村決賽似乎找不到投擲手感，前3擲成績為74公尺74、77公尺51、77公尺99，無緣躋身前8，提前在決賽出局，收下第10名。

鄭兆村成績僅勝2012年倫敦奧運金牌千里達的瓦考特（Keshorn Walcott）的77公尺47，至於2015年世錦賽金牌、2016年里約奧運銀牌肯亞耶哥（Julius Yego）則3擲都失敗，決賽無成績。

皮特斯上屆世錦賽僅排名第20名，而今年先斬獲泛美運動會金牌，如今又成為詹姆斯（Kirani James）在2011年摘男子400公尺金牌後，格瑞那達第2位世界冠軍，成為奪金大黑馬。

今年鑽石聯賽年終總冠軍、本季世界排名第1的愛沙尼亞柯特（Magnus Kirt）以86公尺21摘銀；尋求衛冕失利的德國好手維特爾（Johannes Vetter）以85公尺37鍍銅。

21歲新星皮特斯以86公尺89奪下金牌。（歐新社）

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