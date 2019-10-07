鄭兆村世錦賽標槍名列第10 仍寫隊史最佳

〔中央社〕亞洲男子標槍紀錄保持人、台灣「黃金右臂」鄭兆村，今天凌晨在2019年世界田徑錦標賽標槍決賽繳出事與願違的77公尺99、名列第10，但這仍是台灣在世錦賽的最佳名次。

2019年世界田徑錦標賽今天在卡達首都杜哈（Doha）進行最後一天賽事，壓軸登場的鄭兆村，是晉級男子標槍決賽12名選手中的唯一亞洲代表。

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世界田徑錦標賽自1983年創賽以來，過去台灣僅有男子跳遠好手李木財，曾在首屆世錦賽晉級過決賽，今年鄭兆村在資格賽繳出83公尺40，靠著擇優跨過決賽門檻，是36年來台灣田徑界的第1人。

鄭兆村本季共有5場比賽至少擲出85公尺以上的成績，並在8月底瑞士舉行的田徑鑽石聯賽年終賽，飆出生涯次佳的89公尺05摘銀，可惜他在世錦賽決賽表現不如預期，前3擲都沒突破80公尺大關，沒能闖進前8取得後3擲機會。

今天凌晨登場的男子標槍決賽，鄭兆村被安排在倒數第2個出賽，他首擲表現並不理想，僅繳出74公尺74，在12名選手中排名第9。

接下來第2擲，鄭兆村雖將成績推進至77公尺51，卻無法有效拉抬排名，名次反倒小幅滑落至第10，最後一擲他僅繳出77公尺99，名列第10作收。

鄭兆村雖沒能拿下36年來台灣在世錦賽的首面獎牌，不過仍改寫「台灣欄神」陳奎儒在本屆世錦賽男子110公尺跨欄所寫下隊史最佳名次（11名）。

今年世錦賽標槍冷門頻傳，除鄭兆村外，2016年里約奧運金牌得主、德國名將羅哈勒（Thomas Rohler），資格賽就慘遭淘汰，2015年世錦賽標槍金牌，同時也是里約奧運銀牌的肯亞名將葉戈（Julius Yego），今天在決賽則是意外連續3擲都失敗。（編輯：陳彥鈞）

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