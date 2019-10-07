MLB》紅雀終結者2出局後守不住 勇士大逆轉聽牌

史萬森靠杜瓦爾的安打回壘後歡呼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，勇士與紅雀之戰，雙方先發投手形成投手戰，結果紅雀終結者C.馬丁尼茲（Carlos Martinez）上場放火單局掉3分，終場勇士隊以3：1逆轉擊敗紅雀隊，系列賽取得2勝1敗的聽牌優勢。

紅雀這場比賽派出老將韋恩萊特（Adam Wainwright）先發，對陣年輕強投索洛卡（Mike Soroka），紅雀在第二局就靠著歐蘇納（Marcell Ozuna）的二壘安打與卡本特（Matt Carpenter）的高飛犧牲打拿下首分，隨後雙方的攻勢都被先發投手給壓制，韋恩萊特主投7.2局無失分飆出8K，索洛卡投7局僅被敲2安，飆出7K失1分。

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韋恩萊特7.2局好投無關勝敗。（美聯社）

索洛卡7局僅失1分。（今日美國）

8局上韋恩萊特在1出局後被史萬森（Dansby Swanson）敲安，解決掉杜瓦爾（Adam Duvall）後接連對阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）與阿爾比斯（Ozzie Albies）投出保送形成滿壘，紅雀緊急換上米勒（Andrew Miller），他順利讓佛里曼（Freddie Freeman）敲出中外野飛球出局化解危機。

米勒。（美聯社）

9局上半，紅雀派出終結者C.馬丁尼茲上場，結果他一上場就被唐納森（Josh Donaldson）敲出二壘安打，接下來他接連三振掉馬卡奇斯（Nick Markakis）與海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）形成2出局，隨後教練選擇故意四壞保送麥肯（Brian McCann），卻遭今天手感火燙的史萬森敲出二壘安打追平比數，然後又被杜瓦爾（Adam Duvall）敲出二壘安打，勇士3：1逆轉，隨後C.馬丁尼茲又對阿庫尼亞投出保送，阿爾比斯敲出右外野方向飛球出局，才結束這局的攻勢。

史萬森敲出追平安打後振臂大吼。（法新社）

9下勇士隊派出梅倫森（Mark Melancon）上場關門，他讓王寇頓（Kolten Wong）敲出游擊滾地出局後，高德史密特（Paul Goldschmidt）敲出二壘安打進佔得點圈，歐蘇納被三振出局，莫里納（Yadier Molina）敲出飛球出局，勇士最終以3：1拿下勝利，系列賽聽牌。

紅雀終結者馬丁尼茲上場放火。（法新社）

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