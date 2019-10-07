MLB》葛蘭基賽前記者會只說43個字 引美網友熱議（影音）

Zack Greinke, a man of many words. pic.twitter.com/XPdYENNmST — Cut4 （@Cut4） October 6, 2019

〔體育中心／綜合報導〕太空人明天對光芒的美聯分區系列賽第三戰，將派出他們的第三張王牌、「憂鬱塞揚」葛蘭基（ Zack Greinke）先發，今天舉行賽前記者會，葛蘭基全程只說了43個字來回答8個問題，其中有2句話是「我不知道」，引起球迷熱議。

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葛蘭基。（美聯社）

葛蘭基過去曾被確診有憂鬱症、社交恐懼症，今天他先是被記者問到距離上一次先發已經有段時間，是如何調整，他說：「每天練球」，還被問到如何看待前兩場比賽隊友韋蘭德、柯爾繳出好投，他說：「很好」。

接著記者問他，在這種關鍵時刻投球對他的意義是什麼，他先是說「我聽不到」，接著回答：「我不知道」，記者又問，對明天比賽地點正好離他佛州的家鄉很近有何想法，葛蘭基說：「我不知道」。

最後被問到光芒隊打者帶給他的挑戰，葛蘭基擠出今天最長的一句話，「他們有好打者、好跑者。」

接著葛蘭基離席，輪到太空人教頭辛奇（A.J. Hinch）來回答記者問題，大聯盟官網報導，辛奇接下來用2069個字回答了11個問題，還問：「我比葛蘭基還久嗎？」

這段記者會內容被網友熱議：「他有社交恐懼症，饒了他吧」，還有人拿日前光芒教頭被韋蘭德封鎖時說出的名言來造句：「記者被葛蘭基了」。

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