MLB》紅雀38歲老將神獸級表現 喊話：「我還有兩個系列戰要投」

韋恩萊特今天7.2局飆出8K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊38歲先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright），今天扛下關鍵的第三戰先發，主投7.2局沒有失分還飆出8次三振，雖然最終球隊遭到逆轉無緣勝投，但他的好表現依舊追平了數位傳奇名將的偉大紀錄。

韋恩萊特今天熱投120球，完成7.2局的投球任務，他今天僅被勇士隊的打者敲出4支安打，送出2次保送以及8次三振，成為自「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）、「巨怪強森」（Randy Johnson）、卡爾頓（Steve Carlton）、羅傑斯（Kenny Rogers）以來，再有38歲投手還能在季後賽繳出7.2局無失分的表現。

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韋恩萊特同時也是自2007年的席林（ Curt Schilling）以來，首位能夠在季後賽投超過100球且無失分的投手。這場比賽是韋恩萊特第25場的季後賽先發，紅雀隊史季後賽最多。

今天的韋恩萊特全場共投了57顆招牌曲球，幾乎快要是整場球數的一半，他也用這顆曲球三振掉了勇士隊的4名打者。賽後韋恩萊特也表示，他並不認為今天是他最後一場先發，他自信地認為至少還有2場系列賽可以投：一場是國聯冠軍賽、一場世界大賽，但首先他們要在明天的比賽中贏球。

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