NBA》勇士禁區遭湖人完爆 內線問題浮上檯面

勇士禁區慘遭A.戴維斯肆虐。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕昨役熱身賽，勇士在主力中鋒魯尼（Kevon Looney）及考利斯坦（Willie Cauley-Stein）雙雙因傷缺陣情況下，禁區慘遭湖人肆虐，終場以22分之差敗北，主帥柯爾（Steve Kerr）意識到內線薄弱問題並計畫做出補強，同時希望他們兩人早日歸隊。

勇士昨日由季前從老鷹換來的年輕新秀史佩爾曼（Omari Spellman）先發，板凳上則有3年內換3次東家的克里斯（Marquese Chriss）待命，兩人身高分別為6呎9吋（約206公分）及6呎10吋（約208公分），擅打位置為前鋒，被迫頂替改打中鋒的情況下，勇士內線毫無招架之力，遭湖人長人瘋狂肆虐。

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整場比賽頻頻看到湖人內線「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）及麥基（JaVale McGee）轟炸籃框畫面，替補上陣的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）同樣在內線逞凶，雙方內線得分是懸殊的66：36。

柯爾坦言球隊防守需要再加強，並期盼魯尼及考利斯坦早日歸隊，「我們非常需要他們的高度及運動能力來打中鋒，希望他們別缺席太久，也許我們會在中鋒上做補強，這樣才有辦法與像湖人一樣的強隊競爭。」

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