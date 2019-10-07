NBA》火箭總管挺香港民主 NBA官方發聲明摸頭中國

火箭總管莫雷。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）昨天在個人推特發文力挺香港爭取民主，引發中國球迷及贊助商聯合抵制，中國籃協也暫停與火箭隊合作，事件越演越烈，除了莫雷已將推文刪除，今天也表示這是他個人立場，並非火箭隊或聯盟立場。NBA官方今也出來摸頭。

莫雷今天在推特上表示：「我並非故意冒犯火箭隊的球迷、以及我在中國的朋友，我只是針對一個複雜事件有自己的看法，自那條推特以來，我獲得很多機會來聆聽各方的觀點。我一直很感謝中國球迷以及贊助商提供的支持，希望那些不開心的人明白冒犯或誤解他們非我本意，我的推文屬於我自己，並不代表火箭隊或NBA。」

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NBA官方發言人巴斯（Mike Bass）今天在一份聲明中表示：「我們對休斯頓火箭隊總管莫雷發表的言論感到遺憾，他無疑已經重傷了中國球迷的感情。莫雷已澄清他的言論不代表火箭隊和NBA的立場。在聯盟的價值之下，人們可對感興趣的事情深入了解並分享自己的看法，我們十分尊重中國的歷史以及文化，並希望運動和NBA作為一股團結的正能量，繼續為國際文化交流搭建橋梁，將人們團結在一起。」

另外記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，NBA官方不會對火箭總管的發言作出懲處。

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