MLB》國民先發絕妙「蝴蝶變速球」 道奇5局慘吞9K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊今天在國聯分區系列賽第三場，推出桑契斯（Anibal Sanchez）先發迎戰強敵道奇，他在比賽中大秀他驚人的「蝴蝶變速球」，狂K道奇打者，主投5局就飆出9K退場，幫助球隊在5局以2：1暫時領先道奇隊。

請繼續往下閱讀...

桑契斯今天主投5局飆出9K退場。（美聯社）

這場比賽桑契斯首局就面對亂流，先是保送佩德森（Joc Pederson）後讓馬恩西（Max Muncy）擊出飛球出局，被透納（Justin Turner）敲出安打攻佔得點圈，接著他用一顆74.3英哩的「蝴蝶變速球」三振掉道奇強打少年貝林傑（Cody Bellinger）。桑契斯保送席格（Corey Seager）形成滿壘後，再次使用他的那顆變速球把波洛克（A.J. Pollock）三振化解失分危機。

Aníbal Sánchez, Beautiful 71mph Butterfly Changeup. pic.twitter.com/Eia02XU28N — Rob Friedman （@PitchingNinja） October 7, 2019

接下來桑契斯越投越順，第二局連飆3K，之後的3局投球僅因為馬恩西的全壘打失掉1分，他主投5局用87球，飆出9次三振，其中有5次就是由「蝴蝶變速球」所貢獻，他也在5局投完後被代打換下場，完成今天的投球工作。

Aníbal Sánchez, Nasty 74mph Changeup. pic.twitter.com/N55RFEfSBp — Rob Friedman （@PitchingNinja） October 7, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法