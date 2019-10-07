NBA》沃克首戰老東家拿12分 綠衫軍1分險勝黃鋒

沃克首戰老東家挹注12分4助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今坐鎮主場迎戰黃蜂，綠衫軍靠著前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）攻下全場最高的20分，加上沃克（Kemba Walker）首戰老東家挹注12分4助攻，終場塞軍以107：106險勝黃蜂，收下熱身賽開門紅。

第二節末段，黃蜂新秀華盛頓（PJ Washington）跳出來接管比賽，連續砍進2顆三分球，加上灌籃取分，幫助黃蜂取得5分領先進入下半場。

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塔圖姆攻下全場最高的20分。（USA TODAY Sports）

比賽來到絕勝節，綠衫軍後衛格林（Javonte Green）手感發燙，遠投近切連拿7分，讓球隊的領先來到雙位數，不過黃蜂沒有放棄，弗蘭克斯（Robert Franks）與馬丁（Caleb Martin）連續砍進三分球，但關鍵時刻馬丁進攻犯規，最終塞爾提克以1分之差險勝黃蜂。

此役綠衫軍除了塔圖姆與沃克外，格林上場11分鐘7投7中拿下15分，後衛艾德華茲（Carsen Edwards）與中鋒坎特（Enes Kanter）皆攻下11分。黃鋒方面則以華盛頓的16分7籃板為最佳，而同樣迎戰老東家的羅齊爾（Terry Rozier）則貢獻9分9助攻。

羅齊爾貢獻9分9助攻。（USA TODAY Sports）

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