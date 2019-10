NBA》火箭總管發文挺香港民主恐被炒？美媒駁斥假消息

火箭隊總管莫雷(左)與執掌中國籃球協會的姚明(右)曾開心合影。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)昨發文力挺香港爭取民主,引發中國網民大舉撻伐,中國籃協宣布中止合作、多家轉播單位宣布暫停轉播、包括李寧、上海浦東發展銀行等主要贊助商撤資,事件越演越烈,更傳出莫雷可能因此被炒,不過有美媒今早駁斥這項傳聞。

《The Ringer》記者岡薩雷茲(John Gonzalez)今報導,火箭隊老闆費提塔(Tilman Fertitta)雖接受ESPN訪問表示:「莫雷是聯盟中最棒的總管,我和他之間的一切都很好。」但也承認莫雷的發言對球隊造成了重大衝擊。

請繼續往下閱讀...

他並稱,聯盟消息人士表示,火箭隊管理層絕對有討論過是否該解雇莫雷,以平息中國怒火,消息人士還說,莫雷也意識到自己的去留正在被討論,已經在為這件事做好心理準備。

不過《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)稍早在推特駁斥可能因此解雇莫雷的消息,「兩位熟知火箭管理層的人士強烈駁斥the Ringer的報導,即便如此,情況仍是一團糟。」

底下的美國網友也推文回應:「若因為支持民主而被炒將是2019年的重大事件」、「如果一條推文可以使十幾億人口的國家如此反彈,這恰好反應出了香港的抗爭有多麼成功」。

Two sources with knowledge of the Rockets' ownership thinking strongly refute the Ringer report indicating that the GM Daryl Morey's job is in jeopardy as a result of the Hong Kong tweet-China situation. That being said, it's undeniably a mess.