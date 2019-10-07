NBA》榜眼摩朗特初登場小試身手 灰熊大勝海法馬卡比（影音）

摩朗特（右）初登場拿下10分7助攻僅有1失誤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊今與以色列海法馬卡比籃球俱樂部進行熱身賽，榜眼摩朗特（Ja Morant）初登場小試身手，拿下10分7助攻，灰熊終場以123：88大勝對手。

摩朗特初登場就靠著上籃拿下灰熊隊今天的首次得分，首節摩朗特就5投4中拿下8分，全場僅8次出手拿下10分，另外送出7次助攻，抓下3次籃板，全場僅發生1次失誤。還與同是新秀的Brandon Clarke上演一次精彩的配合。

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灰熊隊這場比賽首節就拉開10分領先，第二節再拉開14分來到24分差鎖定戰局，最終就以123：88輕取對手海法馬卡比，二年級生傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下全隊最高的19分，另有8籃板進帳。剛轉隊的艾倫（Grayson Allen）拿下全隊次高的18分，三分球6投4中，日籍球員渡邊雄太拿到1分2籃板。

賽後摩朗特表示自己的狀況很好，因為是第一場比賽所以有點興奮，他表示自己並不會感到緊張，隊友都會協助他，教練也都在他身邊，這是場好比賽，但他覺得自己還能夠再打得更好。

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