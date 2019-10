NBA》莫雷挺港風波延燒 美參議員轟NBA「助長中共思想審查」

克魯茲。(資料照,彭博)

〔體育中心/綜合報導〕火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)日前在推特發文力挺香港爭取自由,遭到中國聯合抵制,今NBA官方發聲明滅火,指穆雷此舉傷害了中國球迷的感情,但是這份聲明引發長期挺台的美國德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)不滿,他今稱「NBA不該助長中共的思想審查制度」。

火箭總管莫雷。(資料照,USA TODAY Sports)

莫雷的發言連日來引起中國網民出征,不僅中國籃協宣布中止合作、多家中國媒體取消發布火箭隊消息、包括李寧、上海浦東發展銀行等主要贊助商撤資,今天NBA官方發表聲明,指出:「我們對休斯頓火箭隊總管莫雷發表的言論感到遺憾,他無疑已經重傷了中國球迷的感情。莫雷已澄清他的言論不代表火箭隊和NBA的立場。」

然而美國參議員克魯茲今天在推特上表示,「作為一名死忠火箭迷,我很驕傲看見莫雷點出中國共產黨對待香港抗爭的方式,而NBA現在為了追求更大的利益,正在可恥地退縮。」他並表示:「人權不該被販售,NBA不該助長中共的思想審查制度。」

克魯茲長期友台,參議院的友台法案、草案他幾乎都參與連署,例如「台北法案」、「台灣保證法」、「台灣旅行法」與支持台灣參與國際民航組織大會及世衛組織大會法案等,他也將在本週率團造訪台灣祝賀國慶。

As a lifelong @HoustonRockets fan, I was proud to see @dmorey call out the Chinese Communist Party’s repressive treatment of protestors in Hong Kong.



Now, in pursuit of big $$, the @nba is shamefully retreating. https://t.co/7waMde5KrM