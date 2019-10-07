NBA》惺惺相惜？ 柏格特發文感謝火箭總管

前勇士中鋒柏格特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）近期在推特上力挺港人為民主奮戰，但遭中國網友連番砲轟，不過前勇士中鋒柏格特（Andrew Bogut）今發文感謝莫雷幫他分擔「砲火」。

柏格特在世界盃籃球賽之前，就頻頻砲轟東道主中國，包括力挺同鄉泳將霍爾頓（Mack Horton），認為跟孫楊同台頒獎的選手「根本該用錘子把講台錘爆」，並說澳洲隊下榻的飯店根本一團糟，還抱怨中國的交通很差勁，這些言論也讓中國網友看了相當不爽，不僅場上狂噓柏格特，甚至還灌爆他的推特。

請繼續往下閱讀...

而今天柏格特在推特上發文，他說：「感謝莫雷幫我分擔一些『砲火』，之前我被這些留言淹沒了，接下來這幾個禮拜你發文時都能享受到這種待遇！」，兩人頗有惺惺相惜的意味。

Thanks for taking some of the nmsl’s I was flooded with....! Enjoy the next few weeks anytime you post anything! — Andrew Bogut （@andrewbogut） 2019年10月6日

火箭總管莫雷。（資料照，USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法