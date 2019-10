NBA》惺惺相惜？ 柏格特發文感謝火箭總管

前勇士中鋒柏格特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)近期在推特上力挺港人為民主奮戰,但遭中國網友連番砲轟,不過前勇士中鋒柏格特(Andrew Bogut)今發文感謝莫雷幫他分擔「砲火」。

柏格特在世界盃籃球賽之前,就頻頻砲轟東道主中國,包括力挺同鄉泳將霍爾頓(Mack Horton),認為跟孫楊同台頒獎的選手「根本該用錘子把講台錘爆」,並說澳洲隊下榻的飯店根本一團糟,還抱怨中國的交通很差勁,這些言論也讓中國網友看了相當不爽,不僅場上狂噓柏格特,甚至還灌爆他的推特。

而今天柏格特在推特上發文,他說:「感謝莫雷幫我分擔一些『砲火』,之前我被這些留言淹沒了,接下來這幾個禮拜你發文時都能享受到這種待遇!」,兩人頗有惺惺相惜的意味。

Thanks for taking some of the nmsl’s I was flooded with....! Enjoy the next few weeks anytime you post anything!